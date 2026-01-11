22:00, 10 Январь 2026 | GMT +5
Движение ограничили на трассах в двух регионах Казахстана
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает агентство Kazinform.
10 января в 21:45 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах:
Актюбинская область:
«Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 965-1240 (участок п.Карабутак – гр.Кызылординской обл.).
Кызылординская область:
«Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 1240-1362 (участок гр.Актюбинской обл. – г.Арал).
Ориентировочное время открытия движения - 11 января 2026 года в 07:00.