Движение ограничили на трассах в двух регионах Казахстана

10 января в 21:45 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах:

Актюбинская область:

«Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 965-1240 (участок п.Карабутак – гр.Кызылординской обл.).



Кызылординская область:



«Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 1240-1362 (участок гр.Актюбинской обл. – г.Арал).

Ориентировочное время открытия движения - 11 января 2026 года в 07:00.