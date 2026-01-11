РУ
    22:00, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах в двух регионах Казахстана

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает агентство Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    10 января в 21:45 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах:

    Актюбинская область:

    «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 965-1240 (участок п.Карабутак – гр.Кызылординской обл.).

    Кызылординская область: 

     «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 1240-1362 (участок гр.Актюбинской обл. – г.Арал).

    Ориентировочное время открытия движения - 11 января 2026 года в 07:00.

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Кызылординская область Непогода Закрытие дорог Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
