    21:47, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах в двух регионах Казахстана

    Из-за ухудшения погоды вводится ограничение движения на нескольких участках автодорог по Казахстану, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    23 декабря 2025 года с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах Республиканского значения:

    Западно-Казахстанская область:

    • на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ» км. 393-526 (п. Жымпиты — гр. Актюбинской области).

    Актюбинская область:

    • на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ» км. 526-702 (гр. Западно-Казахстанской обл. — п. Маржанбулак).

    Ориентировочное время открытия дороги — 24 декабря 2025 года в 08:00 часов.

