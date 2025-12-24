Движение ограничили на трассах в двух регионах Казахстана

23 декабря 2025 года с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах Республиканского значения:

Западно-Казахстанская область:

на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ» км. 393-526 (п. Жымпиты — гр. Актюбинской области).

Актюбинская область:

на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ» км. 526-702 (гр. Западно-Казахстанской обл. — п. Маржанбулак).

Ориентировочное время открытия дороги — 24 декабря 2025 года в 08:00 часов.