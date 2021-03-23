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    11:39, 23 Март 2021 | GMT +6

    Движение ограничено на автодорогах двух областей Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (снег, боковой ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской и Карагандинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    23 марта в 10.30 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, боковой ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, уч. г. Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

    Также в 10.45 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 16-51, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.

    23 марта в 10.30 ч. в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, боковой ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»).

    23 марта

    В 10.45 ч введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-104, гр.Акмолинской обл.-п.Нура.



    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Карагандинская область Главная Акмолинская область
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