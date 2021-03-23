Движение ограничено на автодорогах двух областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (снег, боковой ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской и Карагандинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

23 марта в 10.30 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, боковой ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, уч. г. Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

Также в 10.45 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 16-51, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.

23 марта в 10.30 ч. в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, боковой ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»).

23 марта

В 10.45 ч введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-104, гр.Акмолинской обл.-п.Нура.



