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Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 12:28
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за бокового ветра, снега и дождя на 25 участках республиканских трасс временно ограничено движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖола.

По данным ведомства, автодороги закрыты в Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

«Убедительно просим не игнорировать сообщения о закрытии республиканских трасс и не выезжать на закрытые дороги! Необходимо дождаться улучшения погодных условий. При возникновении нештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403. Колл-центр работает круглосуточно», - говорится в сообщении компании.

Как отметили в КазАвтоЖоле, дорожниками продолжается уборка снега и борьба с гололедом. Общая протяженность закрытых участков трасс составляет 2253 км или 9% от общей республиканской сети. На автодорогах республиканского значения задействовано 430 единиц спецтехники и 500 специалистов.

Подробнее о закрытых участках дорог можно узнать здесь.

Ранее департамент по ЧС города Астаны сообщил о закрытии выездов из столицы из-за погоды. В мегаполисе приостановлено движение 16 пригородных маршрутов.


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