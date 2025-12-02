РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:34, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничено из-за непогоды на трассах в ряде областей

    Движение для некоторых видов транспорта ограничили в Костанайской, Актюбинской, Акмолинской областях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 ноября
    Фото: Pexels

    Как сообщает КазАвтоЖол, 2 декабря 2025 года в 12:30 на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» с 234 по 309 км введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта.

    Причина — ухудшение погодных условий в Актюбинской области: туман и снижение температуры воздуха. Участок закрыт от границы с Актюбинской областью до села Адаевка.

    Ориентировочное время открытия движения — 2 декабря в 19:00.

    Также 2 декабря с 11:30, в связи с улучшением погодных условий планируется введение ограничение скорости 80 км/час до 110 км/ч для всех видов автотранспорта на участке а/д республиканского значения КАZ02 а/д «Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-гр. РФ (п/п Жана Жол)» км 19-231 (г.Астана-г.Щучинск)

    Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута и соблюдать меры безопасности на дороге.

    Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по номеру 1403.

    Ранее сообщалось, какие дороги закрыты еще в регионах страны из-за непогоды.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Трассы Непогода
    Дарья Аверченко
    Автор
