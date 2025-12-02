Движение ограничено из-за непогоды на трассах в ряде областей

Как сообщает КазАвтоЖол, 2 декабря 2025 года в 12:30 на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» с 234 по 309 км введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта.

Причина — ухудшение погодных условий в Актюбинской области: туман и снижение температуры воздуха. Участок закрыт от границы с Актюбинской областью до села Адаевка.

Ориентировочное время открытия движения — 2 декабря в 19:00.

Также 2 декабря с 11:30, в связи с улучшением погодных условий планируется введение ограничение скорости 80 км/час до 110 км/ч для всех видов автотранспорта на участке а/д республиканского значения КАZ02 а/д «Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-гр. РФ (п/п Жана Жол)» км 19-231 (г.Астана-г.Щучинск)

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута и соблюдать меры безопасности на дороге.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по номеру 1403.

Ранее сообщалось, какие дороги закрыты еще в регионах страны из-за непогоды.



