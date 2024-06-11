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    18:48, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Движение ограничат в районе «Саяхата» в Алматы

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    В Алматы начинается строительство транспортно-пересадочного узла «Саяхат», из-за которого временно будет ограничено движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    На первом этапе в целях демонтажа существующего павильона автобусной остановки «Кунаева» и переустройства водопровода с 11 июня будет ограничено движение по крайним полосам на северной стороне проспекта Райымбека от улицы Кунаева.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Также с 15 по 16 июня будет ограничено движение на съезде с проспекта Райымбека на проспект Суюнбая в связи с производством работ по переустройству водопровода. Объезд будет осуществляться путем разворота по проспекту Райымбека на пересечении с проспектом Назарбаева и съездом через тоннель на проспект Суюнбая.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    - Проектом предусмотрено строительство четырех остановочных пунктов – «улица Кунаева», «ТРЦ Мерей», «улица Пушкина» и «Автовокзал Саяхат». В совокупности эти пункты обслуживают 63 городских и пригородных маршрута с большим пассажиропотоком из алматинской агломерации. Для обеспечения комфортного и безопасного ожидания пассажирами на каждой остановке будет возведен навес порядка 50 метров в длину, под которым одновременно смогут находиться до шести автобусов, - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Кроме того, будут установлены интерактивные табло с информацией о прибывающих маршрутах, благоустроена прилегающая территория. На сопряжении посадочных площадок с тротуарами и у лестниц предусмотрены пандусы для обеспечения подхода маломобильных групп населения и пешеходов с детскими колясками. Полностью завершить проект планируют до конца этого года.

    Ранее акимат Алматы утвердил мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года, основной задачей которого является переключение населения с личного транспорта на общественный. 

    Глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев рассказал о строительстве трех транспортно-пересадочных узлов на западном, северном и восточном направлениях. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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