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    17:27, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Движение ограничат по улице Сулейменова в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ночь частично ограничат движение по улице Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 22 часов ‪4 июня до 9 часов ‪5 июня 2021 года будет ограничено движение автотранспорта в Ауэзовском районе по улице Сулейменова в южном направлении от улицы Талды-Курганская до улицы Пятницкого.

    Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на тепловых сетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

    «Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что перекроют улицу Курмангазы в Алматы.


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    Транспорт Алматы
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