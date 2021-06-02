Движение ограничат по улице Сулейменова в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ночь частично ограничат движение по улице Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 22 часов ‪4 июня до 9 часов ‪5 июня 2021 года будет ограничено движение автотранспорта в Ауэзовском районе по улице Сулейменова в южном направлении от улицы Талды-Курганская до улицы Пятницкого.

Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на тепловых сетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что перекроют улицу Курмангазы в Алматы.