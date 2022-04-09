Движение ограничат на участке дороги «Южный обход города Актобе»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с реконструкцией автодороги с 10 апреля введут ограничения движения транспорта на участке «Южный обход города Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление пассажирского транспорта и автодорог.

«С 10 апреля в связи с проведением реконструкции автодороги на участке 21,5 – 35,3 километра «Южный обход города Актобе» будет ограничено движение грузовых автотранспортных средств, это въезд со стороны города Кандыагаш с 41 разъезда до перекрестка автодороги «Актобе-Хромтау» - «Актобе-Орск». Для передвигающихся на легковом транспорте предусмотрена временная объездная дорога со стороны 41 разъезда вокруг села Ясный с выездом на Курсантское шоссе», - говорится в сообщении ведомства.

Для грузового автотранспорта, передвигающегося со стороны города Алга по автодороге республиканского движения «Актобе – Астрахань» в направлении автодороги «Актобе-Оренбург», «Актобе-Орск», «Актобе-Хромтау», предусмотрен объезд вверх по путепроводу автодороги Южный обход в направлении к автодороги «Актобе-Уральск» - Промзона города Актобе – «Северный обход города Актобе».

Для грузового автотранспорта, передвигающегося со стороны города Хромтау и села Петропавловка по автодороге республиканского значения «Актобе – Хромтау» и соответственно «Актобе – Орск» в направлении «Актобе-Уральск», «Актобе-Астрахань» предусмотрен объезд по автодороге «Северный обход» - Промзона Актобе – «Южный обход Актобе».

Данное ограничение необходимо в целях обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также для удобства жителей 41 разъезда и поселка Ясный. Ограничения согласованы с акиматом области, управлением административной полиции департамента полиции Актюбинской области.

Ранее сообщалось об открытии движения на дороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» для всех видов автотранспорта.