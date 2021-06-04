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    17:46, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Движение ограничат на рыба-мосту в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ограничат движение по пешеходному мосту «Атырау», передает МИА «Казинформ».

    «С 7 июня по 4 июля в связи с ремонтными работами пешеходный мост «Атырау» будет частично перекрыт. Просим заранее планировать свой маршрут и приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении акимата района Есиль столицы в Instagram .

    Напомним, рыба-мост является подарком Атырауской области в честь 20-летия столицы. Общая длина объекта - 313,5 м, ширина - 10,5 м. Мост включает шестиметровую пешеходную полосу, трехметровую велодорожку, полосу безопасности шириной 0,5 м и две полосы по 0,5 м для устройства перильного ограждения. Для покрытия моста использован литакрил. Конструкция спроектирована и построена с учетом погодных условий, в том числе ветровой нагрузки, и весит 1920 тонн.


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