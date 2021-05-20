Движение ограничат на проспекте Абая в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ночь ограничат движение по одному из участков проспекта Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ТОО «Алматинские тепловые сети» уточнили, что с 22 часов 21 мая до 8 часов утра 22 мая будет закрыто движение по выделенной полосе на северной стороне (западное направление) проспекта Абая между улицами Алтынсарина и Саина.
Временные ограничения связаны с плановой заменой распределительного трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.
«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
Ранее алматинцам рекомендовали соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах гидравлических испытаний тепловых сетей. Испытания будут проводиться с 4 до 7 часов утра с 4 по 21 мая на территории восьми районов города.
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