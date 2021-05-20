+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Движение ограничат на проспекте Абая в Алматы

20 Мая 2021 09:47
Поделиться:
Движение ограничат на проспекте Абая в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ночь ограничат движение по одному из участков проспекта Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстан подписал соглашение с Авиационными властями Ирландии
Как планируется развивать инфраструктуру столичного аэропорта Макеты животных устанавливают на обочинах дорог в Костанайской области Свыше пяти тысяч человек без масок выявили в автобусах столицы с начала года

В ТОО «Алматинские тепловые сети» уточнили, что с 22 часов 21 мая до 8 часов утра 22 мая будет закрыто движение по выделенной полосе на северной стороне (западное направление) проспекта Абая между улицами Алтынсарина и Саина.

Временные ограничения связаны с плановой заменой распределительного трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ранее алматинцам рекомендовали соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах гидравлических испытаний тепловых сетей. Испытания будут проводиться с 4 до 7 часов утра с 4 по 21 мая на территории восьми районов города.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Казахстан подписал соглашение с Авиационными властями Ирландии
Как планируется развивать инфраструктуру столичного аэропорта
Макеты животных устанавливают на обочинах дорог в Костанайской области
Свыше пяти тысяч человек без масок выявили в автобусах столицы с начала года
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
2 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
3 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
4 Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК
5 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
Читайте также
Аким заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Алматы
Когда Алматы может выйти из «красной» зоны, рассказал аким
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив