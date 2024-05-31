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    21:29, 30 Май 2024 | GMT +6

    Движение ограничат на одной из улиц Алматы

    ремонт, дорога
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Алматы на ночь ограничат движение на участке по улице Исиналиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 21:00 31 мая до 12:00 1 июня в Бостандыкском районе города будет закрыто движение для автотранспорта по улице Исиналиева от улицы К. Байдосова до улицы Мамыр. Движение будет закрыто в обе стороны.

    — Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке тепловых сетей, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента, — отметили в пресс-службе АлТС.

    Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Казахстана Регионы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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