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    18:56, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Движение ограничат на одной из главных улиц Костаная из-за ремонта

    Ограничения будут временными – после 9:00 движение для всех видов транспорта будет закрыто. Изменения внедряются с завтрашнего дня на период проведения ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Костанае продолжаются ремонтные работы под путепроводом на проспекте Назарбаева — это один из самых технически сложных участков, где требуется особый подход. Работы проводятся в рамках проекта по расширению проезжей части с четырех до шести полос — по три в каждом направлении.

    — Чтобы минимизировать неудобства для горожан, движение на участке будет открыто ежедневно до 9:00. После этого проезд будет ограничен до позднего вечера. Такой график сохранится ежедневно до завершения всех работ, — уточнили в акимате Костаная.

    Городские власти просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

    Напомним, еще один стратегически важную улицу в Костанае — проспект Аль-Фараби, частично перекрыли до конца сентября из-за ремонта.

    Теги:
    Ремонт Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Костанай Ремонт дорог
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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