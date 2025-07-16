Движение ограничат на одной из главных улиц Костаная из-за ремонта

В Костанае продолжаются ремонтные работы под путепроводом на проспекте Назарбаева — это один из самых технически сложных участков, где требуется особый подход. Работы проводятся в рамках проекта по расширению проезжей части с четырех до шести полос — по три в каждом направлении.

— Чтобы минимизировать неудобства для горожан, движение на участке будет открыто ежедневно до 9:00. После этого проезд будет ограничен до позднего вечера. Такой график сохранится ежедневно до завершения всех работ, — уточнили в акимате Костаная.

Городские власти просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Напомним, еще один стратегически важную улицу в Костанае — проспект Аль-Фараби, частично перекрыли до конца сентября из-за ремонта.