    14:09, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Движение ограничат на нескольких улицах Астаны из-за ремонта дорог

    В Астане проводятся работы по среднему ремонту дорожного покрытия на ряде улиц, в связи с чем временно вводятся ограничения движения, передает агентство Кazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По информации акимата Астаны, на проспекте Республики — участок от проспекта Абая до улицы А. Иманова — ограничения движения транспорта будут действовать с 24 по 27 апреля.

    Фото: акимат Астаны

    Также средний ремонт проводится на улице Кенесары — участок от улицы А. Сембинова до улицы М. Габдуллина — где движение будет частично ограничено с 24 апреля по 1 мая.

    Фото: акимат Астаны

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты передвижения и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на участках ремонта будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что в городе временно перекроют движение на улице Байтурсынова.

    Дамира Кеңесбай
