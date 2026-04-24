Движение ограничат на нескольких улицах Астаны из-за ремонта дорог
В Астане проводятся работы по среднему ремонту дорожного покрытия на ряде улиц, в связи с чем временно вводятся ограничения движения, передает агентство Кazinform.
По информации акимата Астаны, на проспекте Республики — участок от проспекта Абая до улицы А. Иманова — ограничения движения транспорта будут действовать с 24 по 27 апреля.
Также средний ремонт проводится на улице Кенесары — участок от улицы А. Сембинова до улицы М. Габдуллина — где движение будет частично ограничено с 24 апреля по 1 мая.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты передвижения и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на участках ремонта будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что в городе временно перекроют движение на улице Байтурсынова.