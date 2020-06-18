Движение общественного транспорта приостановят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 20-21 июня будет приостановлена работа общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Следует отметить, что на всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. Ключевая цель дополнительных мер — прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции, снизив риски новых случаев заражения», - сообщили в акимате.

Отмечается, что комиссия по недопущению распространения коронавируса настоятельно рекомендует горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям, входящим в группу риска.

Напоминаем, за нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность. Сотрудниками полиции будет усилено патрулирование города по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения.

Для справок работает общественная приемная Open Almaty по номеру 1308.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города на фоне усиления ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.