Движение на участке трассы Талдыкорган — Уштобе в области Жетысу ограничат более чем на месяц

В области Жетысу на участке автомобильной дороги Талдыкорган — Уштобе временно ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетысу, ограничения будут действовать с 16 июня по 26 июля 2026 года на участке между городом Уштобе (43 км) и селом Елтай (25 км).

Также сообщается, что в связи с ремонтом для автомобилистов определен объездной маршрут: Талдыкорган — Балпык би — село имени З. Тамшыбаева (Амангельды) — Бесагаш — Тастобе — Калпе — Оян — Жанаталап — Уштобе.

В ведомстве также призвали водителей заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки в пути.

— Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением дорожно-ремонтных работ, — отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона.

Ранее сообщалось, что на участке трассы Астана — Кокшетау — Петропавловск вводится временное ограничение движения.