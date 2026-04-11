    22:00, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Движение на участке улицы Розыбакиева временно ограничат в Алматы

    11 апреля 2026 года на перекрестках улицы Розыбакиева — Штрауса и Розыбакиева — Жандосова будет частично ограничено движение автотранспорта, передает агентство Kazinform.

    Фото: Report

    В АО «Алатау Жарық Компаниясы» сообщили, что ограничения вводятся в связи с проведением работ по устройству двух переходов кабельной линии напряжением 10 кВ открытым способом в рамках проекта «Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС-6А, ПС-168А (2 этап)». Работы выполняются подрядной организацией ТОО «SARYARKA-MS».

    — Реализация данного проекта направлена на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей города Алматы. Просим жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, — говорится в сообщении.

    Отметим, что в городе продолжаются и другие дорожные ограничения. Так, до 20 апреля ограничено движение по улице Жетысуская на участке от улицы Макатаева до улицы Янушкевича.

    Кроме того, в связи со строительно-монтажными работами движение на участке улицы Строительная ограничено с 30 марта по 10 июня 2026 года. Также до 30 июня перекрыто движение на пересечении улиц Серикова и Хамита Алтая в связи с проведением ремонтных работ.

    Еламан Турысбеков
