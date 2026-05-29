Движение на участке улицы Даулеткерея в Алматы ограничат на одни сутки

В эту субботу в связи с ремонтными работами ограничат движение в Наурызбайском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 06:00 30 мая до 06:00 1 июня будет частично перекрыто движение транспорта на улице Даулеткерея от улицы Жандосова до улицы Абдильдина. Ограничение связано с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Фото: акимат Алматы

Работы проводятся в рамках реализации проекта «Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы» по заказу управления энергетики и водоснабжения города.

Проект имеет стратегическое значение для города и предусматривает строительство канализационного коллектора общей протяженностью 35 км — от улицы Жандосова до городских очистных сооружений.

Реализация проекта позволит обеспечить порядка 200 тысяч жителей централизованным водоотведением, повысить надежность инженерных сетей, улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и создать условия для дальнейшего развития районов города.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения.

Ранее схемы движения 7 маршрутов изменят из-за дорожных работ в Алматы.