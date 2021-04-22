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    22:22, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Движение на участке улицы Тулебаева перекрыли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением дорожно-строительных работ движение по ул. Тулебаева на участке от пр. Б. Момышулы до пр. Р. Кошкарбаева перекрыто с 21 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города совместно с управлением административной полиции ДП столицы начаты дорожно-строительные работы. В связи с этим с 21 апреля текущего года перекрыто движение по ул. Тулебаева на участке от пр. Б. Момышулы до пр. Р. Кошкарбаева. Работы по среднему ремонту дорожного полотна будут проведены в срок до 30 апреля текущего года.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - прокомментировали в профильном управлении.


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