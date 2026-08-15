Движение на участках двух улиц временно ограничат в Алматы

В Алматы временно перекроют движение на отдельных участках улиц Толе би и Ашимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках реализации проекта ЛРТ временные ограничения вводятся на участке улицы Толе би. Движение здесь будет полностью закрыто с 23:00 15 августа до 06:00 16 августа — от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина.

Ограничения связаны с проведением работ по переустройству инженерных сетей. На ремонтируемом участке установят соответствующие предупреждающие дорожные знаки.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, временные ограничения движения вводятся на участке улицы Ашимова в рамках пробивки улицы Толе би.

Здесь движение будет перекрыто с 20:00 15 августа до 17 августа — на участке от улицы Сабденова до улицы Сагатова. Причиной также являются работы по переустройству инженерных сетей — водопровода и канализации.

Фото: акимат Алматы

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения при поездках по указанным участкам.

Ранее в городе также перекрывали участок улицы Толе би от улицы Муканова до улицы Кожамкулова в связи с проведением работ по переустройству сетей электроснабжения.

Отметим, что линию LRT в Алматы планируют запустить до 2027 года.