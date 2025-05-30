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    20:43, 29 Май 2025 | GMT +5

    Движение на трех улицах ограничат в Алматы

    В Бостандыкском районе Алматы ограничат движение на трех улицах из-за реконструкции теплосетей, передает корреспондент агентства Kazinform.  

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    Фото: акимат Алматы

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», движение будет ограничено на бульваре Бухар Жырау, улицах Сатпаева и Габдуллина:

    • с 30 мая по 15 августа движение автотранспорта будет ограничено на бульваре Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до улицы С. Маркова с северной стороны. С 29 мая движение на южной стороне бульвара Бухар Жырау возобновится.
    • с 1 июня по 20 августа движение будет ограничено по улице Сатпаева от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова в обоих направлениях.
    • с 2 июня по 20 августа движение будет ограничено на улице Габдуллина от улицы Римского-Корсакова до улицы Нахимова в обоих направлениях.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного уличного сегмента.

    Также в Бостандыкском районе проводится реконструкция трубопровода, введенный в эксплуатацию в 1983 году, общей протяженностью 2,7 километра, расположенный в контуре улиц Габдуллина - Набережная Хамита Ергалиева - Бухар Жырау - Байтурсынова. В период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям сохранится.

    Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 128 многоквартирных жилых домов, 25 частных домов, 2 детских садов, 1 школы, 1 медицинского учреждения и 65 других объектов.

    В этом году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    Также до 10 июня по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта. 

    Теги:
    Алматы Перекрытие улиц
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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