Движение на трех улицах ограничат в Алматы

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», движение будет ограничено на бульваре Бухар Жырау, улицах Сатпаева и Габдуллина:

с 30 мая по 15 августа движение автотранспорта будет ограничено на бульваре Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до улицы С. Маркова с северной стороны. С 29 мая движение на южной стороне бульвара Бухар Жырау возобновится.

с 1 июня по 20 августа движение будет ограничено по улице Сатпаева от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова в обоих направлениях.

с 2 июня по 20 августа движение будет ограничено на улице Габдуллина от улицы Римского-Корсакова до улицы Нахимова в обоих направлениях.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного уличного сегмента.

Также в Бостандыкском районе проводится реконструкция трубопровода, введенный в эксплуатацию в 1983 году, общей протяженностью 2,7 километра, расположенный в контуре улиц Габдуллина - Набережная Хамита Ергалиева - Бухар Жырау - Байтурсынова. В период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям сохранится.

Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 128 многоквартирных жилых домов, 25 частных домов, 2 детских садов, 1 школы, 1 медицинского учреждения и 65 других объектов.

В этом году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также до 10 июня по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта.