Движение на трассе Астана – Караганда – Алматы временно ограничили

Сегодня, 11 июля, на трассе Астана – Караганда – Алматы временно ограничили движение по одной полосе из-за ремонтных работ после ДТП, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

На 42-м километре автомобильной дороги республиканского значения KAZ-01 «Астана — Караганда — Алматы» в направлении города Астаны будут проводиться восстановительные работы на барьерном ограждении, поврежденном в результате дорожно-транспортного происшествия 10 июля.

— Дорожным службам предстоит выполнить ремонт и рихтовку барьерного ограждения. Для проведения работ будут задействованы четыре единицы специализированной техники. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и работников на участке проведения работ будет временно закрыта одна полоса движения в направлении города Астаны, — сообщили в КазАвтоЖол.

Предварительное время завершения работ и снятия ограничения — до 18:00 11 июля.

— Просим водителей заранее снижать скорость при подъезде к месту проведения работ, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания работников дорожной службы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы построят шестиполосную дорогу от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской.