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    Движение на трассе Астана – Караганда – Алматы временно ограничили

    Сегодня, 11 июля, на трассе Астана – Караганда – Алматы временно ограничили движение по одной полосе из-за ремонтных работ после ДТП, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Движение на трассе Астана – Караганда – Алматы временно ограничили
    Фото: КазАвтоЖол

    На 42-м километре автомобильной дороги республиканского значения KAZ-01 «Астана — Караганда — Алматы» в направлении города Астаны будут проводиться восстановительные работы на барьерном ограждении, поврежденном в результате дорожно-транспортного происшествия 10 июля.

    — Дорожным службам предстоит выполнить ремонт и рихтовку барьерного ограждения. Для проведения работ будут задействованы четыре единицы специализированной техники. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и работников на участке проведения работ будет временно закрыта одна полоса движения в направлении города Астаны, — сообщили в КазАвтоЖол. 

    Предварительное время завершения работ и снятия ограничения — до 18:00 11 июля.

    — Просим водителей заранее снижать скорость при подъезде к месту проведения работ, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания работников дорожной службы, — говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что в Алматы построят шестиполосную дорогу от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской.

    КазАвтоЖол Трассы Астана Караганда Общество Ограничения Ремонт дорог
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор