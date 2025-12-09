Движение на ряде казахстанских трасс ограничено из-за непогоды
В Казахстане из-за непогоды ограничено движение на ряде республиканских трасс, передает агентство Kazinform.
КазАвтоЖол сообщил о введении ограничений для грузового и общественного транспорта на отдельных участках дорог республиканского значения из-за осадков, тумана и гололеда.
Ограничения действуют на следующих направлениях:
— трасса Астана — Караганда — Алматы» на участке с. Жибек жолы — граница Карагандинской области;
— участок той же трассы от г. Темиртау до границы Акмолинской области;
— дорога гр. РФ — Актобе — гр. КНР до границы Кызылординской области;
— маршрут гр. РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр. КНР, на отрезке граница Актюбинской области — г. Аральск.
Службы эксплуатации дорог продолжают работу по обеспечению безопасности движения и рекомендуют водителям учитывать ограничения при планировании маршрутов.