телерадиокомплекс президента РК
    00:02, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение на ряде казахстанских трасс ограничено из-за непогоды

    В Казахстане из-за непогоды ограничено движение на ряде республиканских трасс, передает агентство Kazinform.

    Движение на ряде казахстанских трасс ограничено из-за непогоды
    Фото: Pexels

    КазАвтоЖол сообщил о введении ограничений для грузового и общественного транспорта на отдельных участках дорог республиканского значения из-за осадков, тумана и гололеда.

    Ограничения действуют на следующих направлениях:
    — трасса Астана — Караганда — Алматы» на участке с. Жибек жолы — граница Карагандинской области;
    — участок той же трассы от г. Темиртау до границы Акмолинской области;
    — дорога гр. РФ — Актобе — гр. КНР до границы Кызылординской области;
    — маршрут гр. РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр. КНР, на отрезке граница Актюбинской области — г. Аральск.

    Службы эксплуатации дорог продолжают работу по обеспечению безопасности движения и рекомендуют водителям учитывать ограничения при планировании маршрутов.

     

    Теги:
    КазАвтоЖол Закрытие дорог
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
