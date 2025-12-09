Движение на ряде казахстанских трасс ограничено из-за непогоды

КазАвтоЖол сообщил о введении ограничений для грузового и общественного транспорта на отдельных участках дорог республиканского значения из-за осадков, тумана и гололеда.

Ограничения действуют на следующих направлениях:

— трасса Астана — Караганда — Алматы» на участке с. Жибек жолы — граница Карагандинской области;

— участок той же трассы от г. Темиртау до границы Акмолинской области;

— дорога гр. РФ — Актобе — гр. КНР до границы Кызылординской области;

— маршрут гр. РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр. КНР, на отрезке граница Актюбинской области — г. Аральск.

Службы эксплуатации дорог продолжают работу по обеспечению безопасности движения и рекомендуют водителям учитывать ограничения при планировании маршрутов.