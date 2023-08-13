Движение на одном из участков перекроют в Наурызбайском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Наурызбайском районе Алматы в связи с проведением плановых работ по среднему ремонту на улице Шаляпина будет временно ограничено движение транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, с 21:00 часов 14 августа до 06:00 часов 16 августа в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по улице Шаляпина от Ашимова до Яссауи в оба направления. Объезд будет осуществляться по проспекту Абая и по улице Жандосова.

В связи с перекрытием данного участка вносятся временные изменения в схемы некоторых маршрутов:

№4 - в северном направлении - ул. Грозы - ул. Кунаева - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Кунаева - ул. Рыскулова - далее по схеме;

№15 - в южном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по маршруту. В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по маршруту;

№44 - в западном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Жандосова - ул. Рыскулова - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Грозы - ул. Жандосова - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по маршруту;

№50 - в южном направлении - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - далее по схеме;

№110 - в южном направлении - ул. Аспандиярова - пр. Абая - разворот на ул. Момышулы - далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт «Ст. м. «Бауыржан Момышулы» (северная). В обратном направлении - начало с к/п «Ст.м. Бауыржан Момышулы» - пр. Абая - ул. Аспандиярова - далее по схеме;

№137 - в восточном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по схеме.

Ранее в Алматы в связи со средним ремонтом проспектов Аль-Фараби и Сейфуллина были внесены временные изменения в схемы нескольких маршрутов. Кроме того, дороги начали ремонтировать на окраинах Алматы.