Движение на одном из участков дорог перекроют в Алматы

В Алматы на ночь ограничат движение на одном из участков по улице Розыбакиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 часов 7-го июня до 08:00 часов 8-го июня в Бостандыкском районе города будет закрыто движение для автотранспорта по улице Розыбакиева от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Движение будет закрыто в обе стороны.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.