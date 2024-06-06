22:22, 05 Июнь 2024 | GMT +6
Движение на одном из участков дорог перекроют в Алматы
В Алматы на ночь ограничат движение на одном из участков по улице Розыбакиева, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 часов 7-го июня до 08:00 часов 8-го июня в Бостандыкском районе города будет закрыто движение для автотранспорта по улице Розыбакиева от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Движение будет закрыто в обе стороны.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.
— Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка, — сообщили в АлТС.