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    14:27, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Движение на одном из перекрестков временно закроют в Алматы

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Алматы на ночь закроют движение по перекрестку улиц Курмангазы и Достык в связи с заменой трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1986 году, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 21 июня до 09:00 22 июня в Медеуском районе будет закрыто движение в обе стороны для автотранспорта на пересечении улиц Курмангазы и Достык.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров.

    — Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена, — сообщили в АлТС.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Казахстана Алматы Перекрытие улиц
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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