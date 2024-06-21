Движение на одном из перекрестков временно закроют в Алматы

В Алматы на ночь закроют движение по перекрестку улиц Курмангазы и Достык в связи с заменой трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1986 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 21 июня до 09:00 22 июня в Медеуском районе будет закрыто движение в обе стороны для автотранспорта на пересечении улиц Курмангазы и Достык.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров.