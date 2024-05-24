Движение на двух участках дорог временно ограничат в Алматы

В Алматы на сутки будет перекрыто движение транспортных средств на двух участках дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата города, с 06:00 25 мая до 06:00 26 мая будет перекрыта улица Западный Желтоксан от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби. Здесь планируется восстановление дорожного покрытия после реконструкции тепловых сетей.

Также на участке улицы Шевченко от проспекта Достык до улицы Кунаева будет проводиться ремонт дорожного полотна в рамках реконструкции здания Национальной академии наук.