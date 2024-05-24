РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 24 Май 2024 | GMT +6

    Движение на двух участках дорог временно ограничат в Алматы

    алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Алматы на сутки будет перекрыто движение транспортных средств на двух участках дорог, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным акимата города, с 06:00 25 мая до 06:00 26 мая будет перекрыта улица Западный Желтоксан от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби. Здесь планируется восстановление дорожного покрытия после реконструкции тепловых сетей.

    Также на участке улицы Шевченко от проспекта Достык до улицы Кунаева будет проводиться ремонт дорожного полотна в рамках реконструкции здания Национальной академии наук.

    - Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть свой маршрут, - обратились к жителям в акимате.

    Теги:
    Регионы Казахстана Транспорт Общество Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!