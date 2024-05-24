16:45, 24 Май 2024 | GMT +6
Движение на двух участках дорог временно ограничат в Алматы
В Алматы на сутки будет перекрыто движение транспортных средств на двух участках дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным акимата города, с 06:00 25 мая до 06:00 26 мая будет перекрыта улица Западный Желтоксан от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби. Здесь планируется восстановление дорожного покрытия после реконструкции тепловых сетей.
Также на участке улицы Шевченко от проспекта Достык до улицы Кунаева будет проводиться ремонт дорожного полотна в рамках реконструкции здания Национальной академии наук.
- Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть свой маршрут, - обратились к жителям в акимате.