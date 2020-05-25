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Движение на двух новых мостах откроют в Нур-Султане в этом году

25 Мая 2020 08:46
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Движение на двух новых мостах откроют в Нур-Султане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в текущем году будет завершено строительство двух автомобильных мостов, что позволит значительно разгрузить транспортную сеть города, передает МИА «Казинформ».

«Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства моста через реку Есиль. Строительство данного моста будет завершено в текущем году. Мост, соединяющий правый и левый берег, разгрузит проспект Мангилик Ел, улицы Ж. Нажимеденова, А.Байтурсынова, Р.Кошкарбаева, район Нова сити, аллею «Мынжылдык», повысит доступность нового вокзала «Нурлы жол» и т.д. Большая часть работ выполнена. Увеличить количество мостов поручило руководство страны», - сообщила в Instagram пресс-служба городского акимата.

По информации ведомства, в текущем году также будет завершено строительство моста по пр. Улы Дала – через канал Нура-Есиль. Также планируется строительство нового вантового моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль.
Кроме того, в столице проводятся дорожные работы. В текущем году будет отремонтировано и построено 150 улиц протяженностью 100 км. Из них 100 улиц – в жилых массивах.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Транспорт,
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