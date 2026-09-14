Движение на аль-Фараби в районе Esentai Mall изменят по новой схеме

На проспекте аль-Фараби в районе ТРЦ Esentai Mall меняют схему движения. Нововведения направлены на повышение пропускной способности участка и сокращение хаотичных перестроений автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта, изменения коснулись участка в северном направлении от улицы Ушкемпирова до реки Есентай.

Ранее автомобилисты, выезжающие с территории торгового центра, могли сразу перестраиваться в соседние полосы. Многие водители стремились занять крайнюю левую полосу, из-за чего одновременно совершалось большое количество маневров. Это создавало конфликтные точки и снижало пропускную способность участка.

Теперь после выезда с территории ТРЦ возможность сразу перестроиться в соседние полосы ограничена. Для этого на участке нанесли сплошные линии дорожной разметки.

По данным управления, новая схема позволит сократить количество одновременных перестроений, более равномерно распределить транспортный поток по полосам и повысить пропускную способность участка проспекта аль-Фараби.

Водителей просят учитывать новую схему движения, соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

Ранее также сообщалось, что на одной из Алматы появилась необычная разноцветная разметка.