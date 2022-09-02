Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Движение на 700 км автодорог откроют в этому году в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
2 Сентября 2022, 14:00
Движение на 700 км автодорог откроют в этому году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный инженер компании «КазАвтоЖол» Талгат Смагулов сообщил, что до конца года планируется обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большей части реализуемых проектов автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами стоит цель до конца года обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части проектов автодорог», - сказал Талгат Смагулов.

По данным компании, это около 700 км, из них открыто движение на 200 км автодорог.

«Вместе с тем, уделяется особое внимание сокращению количества объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи. Настоящим на текущих проектах задействовано более 5 тыс. человек персонала и 4 тыс. единиц спецтехники», - уточнил Талгат Смагулов.

Подрядными организациями установлены 39 грунтосмесительных и бетоносмесительных установок. По каждому вышеперечисленному объекту имеется пошаговый план мероприятий и утвержденные графики производства работ.

Ранее сообщалось, что более 90 автодорог в Казахстане охвачено ремонтом.


Строительство   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам