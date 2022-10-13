13 Октября 2022, 15:37

Движение на 130 км трассы Атырау-Астрахань откроется до конца года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Движение на 130 км трассы сообщением Атырау-Астрахань откроется до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе МИИР РК, на участке дороги Атырау-граница РФ до конца текущего года будет открыто движение на 130 километрах из общей протяженности в 277 километров. Полное завершение строительства этой республиканской трассы планируется в 2023 году.

«Подрядным организациям и областным филиалам Национальной компании «КазАвтоЖол» поручено обеспечить готовность участков к эксплуатации в зимний период. Кроме того, перед ними поставлена задача обеспечить заготовку дорожно-строительных материалов к строительному сезону 2023 года. В том числе с учетом применения полимер-модифицированного битума для верхнего слоя покрытия», - сообщили в пресс-службе МИИР РК.