Движение грузовиков с прицепами ограничено в Абайской и Жетысуской областях из-за погоды

22 Ноября 2022, 18:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Абайской области с 18:30 часов 22.11.2022 в связи с ухудшением погодных условий будет ограничено движение для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом на автомобильной дороге республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогрск» км 615- 967, это участок от границы Алматинской области до села Калбатау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

Важно отметить, что данный отрезок находится на реконструкции ТОО «СП «СинеМидасСтрой». Для предотвращения снежного коллапса на данном участке автодороги задействовано 20 единиц спец техники и персонал в количестве 32 человек.

Также с 18:30 ч. в Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области, будет введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 558-615, уч. г. Ушарал-гр. Абайской области (уч. на реконструкции «СITIC Cоnstraction»).