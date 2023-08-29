Движение двух автобусов изменят в Алматы на восемь месяцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 29 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года в связи с реконструкцией привокзальной территории аэропорта мегаполиса будут временно изменены схемы движения двух маршрутов. Об этом сообщает в своем Telegram Транспортный холдинг Алматы, передает МИА «Казинформ».



Реконструкция привокзальной территории аэропорта повлияет на схемы движения маршрутов N°3 и N°92.

Временные схемы маршрутов:

№ 92, 3 – в восточном направлении улица Майлина – к/п «Улица Огарева»;

№ 92 ,3 – в обратном направлении начало движения с к/п «Улица Огарева» (юг) – разворот перед улицей Ахметова – улица Майлина и далее по привычной схеме.

В Алматы также приступили к ремонту последнего участка проспекта Аль-Фараби. Ранее запланированные работы по последнему участку были отложены в связи с погодными условиями.