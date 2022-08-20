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Движение девяти автобусных маршрутов временно изменили в столице
20 Августа 2022 10:40

Движение девяти автобусных маршрутов временно изменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на ряде улиц проводится ремонт дорожного полотна, в связи с этим временно изменены схемы движения девяти автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, до окончания ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №№ 10, 29, 29А, 12, 35, 21, 28, 70, 37.
С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.



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