20 Августа 2022 10:40

Движение девяти автобусных маршрутов временно изменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на ряде улиц проводится ремонт дорожного полотна, в связи с этим временно изменены схемы движения девяти автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, до окончания ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №№ 10, 29, 29А, 12, 35, 21, 28, 70, 37.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.