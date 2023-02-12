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Движение авто ограничили на двух участках дорог в Жамбылской и Туркестанской областях

Автор:  
Галина Скрипник
12 Февраля 2023, 12:00
Движение авто ограничили на двух участках дорог в Жамбылской и Туркестанской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 11:40 в двух областях, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость), ограничения движения действуют на двух участках автодорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Для всех видов транспорта движение ограничено в Жамбылской области – участок: «Алматы-Ташкент-Термез» км 534-593 участок с.Айша-Биби-граница Туркестанской области.В Туркестанской области участок: «Алматы-Ташкент-Термез» км 593-632 - граница Жамбылской области - с.Машат.

Напомним, в регионах метель и практически нулевая видимость. Вчера сообщалось, что более 300 автомашин скопилось на трассе в Жамбылской области. А в Туркестанской области образовалось скопление транспорта: 120 легковых, 100 грузовиков, около 600 пассажиров и 15 пассажирских автобусов.
Жамбылская область   Туркестанская область   Транспорт   Безопасность   Дороги   Погода  
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