17 Июля 2022 16:16

Движение 22 автобусов изменили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за ремонта крупного проспекта в столице поменялась схема движения сразу 22 автобусов, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что в связи с ремонтными дорожными работами по проспекту Мангилик ел временно внесены изменения в схемы движения маршрутов №№ 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 28, 30, 32, 35, 40, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 61, 70. Просим заранее планировать свой маршрут», - говорится в сообщении компании City Transportation Systems.

Ранее стало известно, что из-за работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Мангилик Ел, с 13 по 21 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Достык до улицы Керей-Жанибек хандар.