Двести тонн гуманитарной помощи для пострадавших от пожара завезли в Костанай
«Вся страна обеспокоена состоянием наших соотечественников, борющихся со стихией в Костанайской области. Глава государства посетил регион, где на вертолете осмотрел пострадавшую от пожара территорию и встретился с гражданами. С помощью граждан страны партия AMANAT собрала 807 тонн гуманитарной помощи. Из них 200 тонн уже завезено в Костанай», - сообщил секретарь партии Даулет Карибек на брифинге в СЦК.
По его словам, члены партии AMANAT будут участвовать в ликвидации последствий пожара.
«Среди гуманитарной помощи, помимо продуктов питания, есть предметы личной гигиены, строительные материалы», - добавил спикер.
Как сообщалось ранее, в Костанайскую область прибыл Глава государства.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов проинформировал о планах по строительству новых домов для пострадавших от лесных пожаров жителей Аулиекольского района.
В тушении пожара, который зафиксирован на пяти участках в Аулиекольском районе, а также для охраны общественного порядка дополнительно привлечены 300 человек личного состава МВД.
В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.
Фото:amanatpartiasy.kz