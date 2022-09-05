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    15:51, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Двести тонн гуманитарной помощи для пострадавших от пожара завезли в Костанай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пунктах приема партии AMANAT собрали 807 тонн гуманитарной помощи для жителей Костанайской области, пострадавших от пожара. Из них 200 тонн уже завезли в Костанай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вся страна обеспокоена состоянием наших соотечественников, борющихся со стихией в Костанайской области. Глава государства посетил регион, где на вертолете осмотрел пострадавшую от пожара территорию и встретился с гражданами. С помощью граждан страны партия AMANAT собрала 807 тонн гуманитарной помощи. Из них 200 тонн уже завезено в Костанай», - сообщил секретарь партии Даулет Карибек на брифинге в СЦК.

    По его словам, члены партии AMANAT будут участвовать в ликвидации последствий пожара.

    «Среди гуманитарной помощи, помимо продуктов питания, есть предметы личной гигиены, строительные материалы», - добавил спикер.

    Как сообщалось ранее, в Костанайскую область прибыл Глава государства.

    Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов проинформировал о планах по строительству новых домов для пострадавших от лесных пожаров жителей Аулиекольского района.

    В тушении пожара, который зафиксирован на пяти участках в Аулиекольском районе, а также для охраны общественного порядка дополнительно привлечены 300 человек личного состава МВД.

    В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.




    Фото:amanatpartiasy.kz





    Теги:
    Общество Пожар AMANAT Костанайская область
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