Двести тонн гуманитарной помощи для пострадавших от пожара завезли в Костанай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пунктах приема партии AMANAT собрали 807 тонн гуманитарной помощи для жителей Костанайской области, пострадавших от пожара. Из них 200 тонн уже завезли в Костанай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вся страна обеспокоена состоянием наших соотечественников, борющихся со стихией в Костанайской области. Глава государства посетил регион, где на вертолете осмотрел пострадавшую от пожара территорию и встретился с гражданами. С помощью граждан страны партия AMANAT собрала 807 тонн гуманитарной помощи. Из них 200 тонн уже завезено в Костанай», - сообщил секретарь партии Даулет Карибек на брифинге в СЦК.

По его словам, члены партии AMANAT будут участвовать в ликвидации последствий пожара.

«Среди гуманитарной помощи, помимо продуктов питания, есть предметы личной гигиены, строительные материалы», - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, в Костанайскую область прибыл Глава государства.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов проинформировал о планах по строительству новых домов для пострадавших от лесных пожаров жителей Аулиекольского района.

В тушении пожара, который зафиксирован на пяти участках в Аулиекольском районе, а также для охраны общественного порядка дополнительно привлечены 300 человек личного состава МВД.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.









Фото:amanatpartiasy.kz















