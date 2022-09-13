Двери сотрудничества Китая всегда будут открыты для Казахстана - Си Цзиньпин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продвигая стратегию строительства «Нового Казахстана», наша страна идет к цели вхождения в топ-30 развитых стран. Такое мнение выразил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркивает Си Цзиньпин, двум странам важно неуклонно следовать курсу на добрососедство и дружбу.

«Высокий уровень политического взаимодоверия является залогом устойчивого и динамичного развития двусторонних отношений. В этой связи мы готовы с казахстанскими друзьями на стратегической высоте и с точки зрения долгосрочных перспектив систематически планировать двусторонние отношения с опорой на поддержание тесных контактов на высоком и высшем уровнях, активизацию обменов и сотрудничества по линии правительств, законодательных органов, партий и регионов, раскрытие потенциала таких механизмов, как регулярные встречи глав правительств, межправительственный комитет по сотрудничеству и его подкомитеты. Будем и в дальнейшем оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей наших стран, чтобы упрочить политический фундамент китайско-казахстанских отношений», - заявил Председатель КНР.

Также Си Цзиньпин считает важным твердо защищать общую безопасность Казахстана и Китая.

«В условиях сложной международной и региональной ситуации обеспечение солидарности и углубление сотрудничества было и остается инструментом преодоления кризиса и решения проблем безопасности. Китай готов с Казахстаном расширять сотрудничество по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств, руководствуясь Инициативой по глобальной безопасности, претворять в жизнь концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продвигать реализацию Инициативы по взаимодействию в обеспечении безопасности данных между Китаем и государствами Центральной Азии, совместными усилиями бороться с тремя силами зла, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, решительно противодействовать попыткам внешнего вмешательства, сообща поддерживать прочный мир и долгосрочную стабильность в регионе», - отметил Председатель КНР.

Вместе с тем, важно всесторонне укреплять сотрудничество на международной арене, добавил он.

«Наши страны должны быть настроены на тесное взаимодействие в рамках таких многосторонних форматов, как ООН, ШОС, СВМДА, «Китай – Центральная Азия», оперативно обмениваться мнениями по вопросам международного управления, продовольственной и энергетической безопасности, стабилизации цепочек производства и поставок, а также урегулирования региональных горячих точек, выступать против односторонних действий и блокового мышления, содействовать развитию мирового порядка и международной системы в более справедливом и рациональном направлении», - подчеркнул Си Цзиньпин.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что, продвигая стратегию строительства «Нового Казахстана», ваша страна идет к цели вхождения в топ-30 развитых стран. Китай готов продолжать делиться с казахстанской стороной успехами и опытом развития. Двери открытости и сотрудничества Китая всегда будут открыты для Казахстана. Казахская пословица гласит: «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, что если мы продолжим придерживаться принципов добрососедства и дружбы, углублять многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, то Китай и Казахстан ожидает очередное золотое 30-летие взаимоотношений», - заключил Председатель КНР.