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Двенадцать заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
11 Июня 2022 10:08

Двенадцать заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них, в городе Нур-Султане – 7, в городе Алматы – 5.

Всего в стране подтверждено 1 305 849 случаев.



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