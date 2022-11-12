Двенадцать поселков в ЗКО газифицируют до конца года

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ- Доля обеспеченности природным газом населения области составит 99,8%, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев рассказал, что с 2019 по 2021 годы газифицировано 29 сельских населённых пунктов регионов. Доля обеспеченности природным газом населения области составил 99,3%.

В этом году завершены строительно-монтажные работы по газификации 15 населённых пунктов области с общим населением более 1 900 человек. До конца декабря планируют завершить работы по газификации 12 сёл с общим населением более двух тысяч человек. Тогда по итогам года газификация посёлков области составит 99,8%.