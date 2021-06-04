Две женщины сгорели в авто на трассе «Алматы-Хоргос»: начато расследование

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области начала досудебное расследование по возгоранию автомобиля на трассе Алматы - Хоргос. В салоне были обнаружены тела двух пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что 3 июня, в 17:40 часов, в дежурную часть Шелекского ОП при УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на 88 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос, в районе поселка Байдибек би на обочине загорелась автомашина.

«Внутри машины от пожара погибли две женщины. На место выехала следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование», - прокомментировали в ДП.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области на трассе «Алматы-Хоргос» загорелся автомобиль. В нем обнаружены два обгоревших тела. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.



