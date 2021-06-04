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    12:17, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Две женщины сгорели в авто на трассе «Алматы-Хоргос»: начато расследование

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области начала досудебное расследование по возгоранию автомобиля на трассе Алматы - Хоргос. В салоне были обнаружены тела двух пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что 3 июня, в 17:40 часов, в дежурную часть Шелекского ОП при УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на 88 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос, в районе поселка Байдибек би на обочине загорелась автомашина.

    «Внутри машины от пожара погибли две женщины. На место выехала следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование», - прокомментировали в ДП.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области на трассе «Алматы-Хоргос» загорелся автомобиль. В нем обнаружены два обгоревших тела. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.



    Теги:
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