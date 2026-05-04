Две железнодорожные аварии произошли в Литве

В обоих инцидентах никто не пострадал, передает агентство Kazinform со ссылкой на БелТА .

Первая авария произошла в пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе. С рельсов сошли три платформы со щебнем.

В субботу в Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол.

В обоих случаях никто не пострадал. Утечки метанола (метилового спирта) не произошло. Как сообщалось, из-за аварии в Каунасском районе было остановлено движение и по соседним колеям, что затронуло свыше 20 пассажирских поездов.

Расследование аварий проводят отдел изучения вопросов безопасности Минюста, государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») и департамент полиции. Полиция говорит о версии технических неполадок. По информации департамента, признаков преступной деятельности пока не установлено.

В начале апреля в России пассажирские вагоны сошли с рельсов в Ульяновской области и опрокинулись на бок.