    Две железнодорожные аварии произошли в Литве

    В обоих инцидентах никто не пострадал, передает агентство Kazinform со ссылкой на БелТА.

    Первая авария произошла в пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе. С рельсов сошли три платформы со щебнем.

    В субботу в Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол.

    В обоих случаях никто не пострадал. Утечки метанола (метилового спирта) не произошло. Как сообщалось, из-за аварии в Каунасском районе было остановлено движение и по соседним колеям, что затронуло свыше 20 пассажирских поездов.

    Расследование аварий проводят отдел изучения вопросов безопасности Минюста, государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») и департамент полиции. Полиция говорит о версии технических неполадок. По информации департамента, признаков преступной деятельности пока не установлено.

    В начале апреля в России пассажирские вагоны сошли с рельсов в Ульяновской области и опрокинулись на бок.

    Динара Жусупбекова
    Автор