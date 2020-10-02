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Две заявки на разработку вакцины для профилактики коронавируса находятся на рассмотрении KAZPATENT

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Октября 2020, 11:37
Две заявки на разработку вакцины для профилактики коронавируса находятся на рассмотрении KAZPATENT

НУР-СУЛТАН - РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки РК (НИИПББ) поданы две патентные заявки в РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК (KAZPATENT) на разработку вакцины для профилактики COVID-19 и штамма коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На данный момент обе заявки прошли этап формальной экспертизы KAZPATENT.

«На сегодняшний день учеными НИИПББ поданы две заявки на выдачу патентов на изобретение:. В мае 2020 года - «Способ получения инактивированной вакцины для профилактики COVID-19». В августе 2020 года - «Штамм «SARS-CoV-2/KZ_Almaty/04.2020» вируса коронавирусной инфекции COVID-19, используемый для приготовления средств специфической профилактики, лабораторной диагностики и оценки эффективности биологической защиты вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19». Сейчас заявки проходят этап экспертизы по существу. В случае положительного результата экспертизы, изобретения запатентуют» - сообщил директор KAZPATENT Ермек Куантыров.

Патент на изобретение выдается по результатам экспертизы, которая проверит изобретения на соответствие условиям патентоспособности: «новизна», «изобретательский уровень», «промышленная применимость».


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