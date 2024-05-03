18:50, 02 Май 2024 | GMT +6
Две улицы хотят переименовать в Конаеве
В Конаеве планируют переименовать улицу Центральная и Фрунзе. Такое решение приняли депутаты на XXVII сессии городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате города, улицу Центральная в 19 и 20 микрорайонах могут переименовать в улицу Бердибека Сокпакбаева, а улицу Фрунзе в 18 микрорайоне в улицу Сагадата Нурмагамбетова. Этот вопрос также будет рассматриваться в областном маслихате.
Также на сессии был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета города Конаев и сельских округов на 2023 год. По словам руководителя городского отдела экономики и финансов Лайлы Кельдибековой, объем доходов в бюджет составил 46 млрд 774 млн тенге:
- на адресную социальную помощь выделено и освоено 149,0 млн тенге для 252 малообеспеченных семей, 1310 человек;
- на строительство трех 60-квартирных жилых домов в 10-м микрорайоне выделено 2 млрд 198 млн тенге, освоено 2 млрд 57 млн тенге;
- для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, т.е. в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилья приобретено 34 квартиры на сумму 593,7 млн тенге;
- по программе развития систем водоснабжения и канализации освоено 11 млрд 332 млн тенге;
- на начало капитального ремонта улиц 8-10 микрорайонов выделено и освоено 785 млн тенге. На расходы по перевозке пассажиров направлено 428,9 млн тенге.