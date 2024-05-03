Две улицы хотят переименовать в Конаеве

В Конаеве планируют переименовать улицу Центральная и Фрунзе. Такое решение приняли депутаты на XXVII сессии городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, улицу Центральная в 19 и 20 микрорайонах могут переименовать в улицу Бердибека Сокпакбаева, а улицу Фрунзе в 18 микрорайоне в улицу Сагадата Нурмагамбетова. Этот вопрос также будет рассматриваться в областном маслихате.

Также на сессии был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета города Конаев и сельских округов на 2023 год. По словам руководителя городского отдела экономики и финансов Лайлы Кельдибековой, объем доходов в бюджет составил 46 млрд 774 млн тенге: