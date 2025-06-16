Две трети мельниц простаивают в Павлодарской области

По словам председателя Ассоциации переработчиков Павлодарской области Жанар Серимовой, в регионе насчитывается 21 мельница, но лишь треть из них остаётся в рабочем состоянии.

— Те мельницы, которые ещё продолжают работу, вынуждены довольствоваться незначительной загрузкой — около 30%. При этом предприятия едва сводят концы с концами. Главная причина — острая нехватка стабильного доступа к сырью. Наши перерабатывающие компании готовы приобретать пшеницу в течение всего года, но, к сожалению, нужные объёмы до нас просто не доходят. Казахстанское зерно по заниженной цене активно уходит на экспорт — в первую очередь в Афганистан и Узбекистан, а отечественные переработчики, в итоге, остаются за пределами внутреннего рынка, — поясняет Ж. Серимова.



По её словам, ситуацию усугубляет и тот факт, что на рынке сегодня доминирует российская мука, которая заполняет прилавки и вытесняет местного производителя.

— Мы не против экспорта зерна как такового — это важная часть экономики. Но разве не было бы логичнее и выгоднее сначала перерабатывать его в муку, тем самым повышая добавленную стоимость продукции, а уже затем экспортировать? Сейчас складывается парадоксальная ситуация: весь рынок переполнен российской мукой, в то время как отечественная мукомольная промышленность на протяжении последних 14 лет практически не развивается и фактически застыла на одном уровне, — добавила она.

Ранее в регионе действовало около 150 мельниц, однако сегодня половина из оставшихся занимается исключительно производством муки для животноводческих нужд, не участвуя в полноценной переработке пищевого сырья.

Кроме дефицита зерна, предприниматели сталкиваются с бюрократическими трудностями при возврате налога на добавленную стоимость (НДС), что также сдерживает развитие отрасли.

Как сообщалось, экологически чистые мука и гречка будут поставляться на рынок США.