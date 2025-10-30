Две тысячи километров дорог ввели в Казахстане после реконструкции и строительства

— В текущем дорожном сезоне различными видами ремонтных и строительных работ охвачено 9 500 километров автомобильных дорог республиканского значения, в том числе: реконструкцией и строительством — 2 900 км; капитальным ремонтом — 460 км; средним ремонтом — 5 100 км. В дорожно-строительном сезоне 2025 года в производственный процесс было привлечено 10 тысяч единиц специальной техники и 25 тысяч специалистов, использовано 12 миллионов тонн щебня и 544 тысячи тонн битума, — сказал Д. Иманашев.

По его словам, проектами реконструкции и строительства в текущем году охвачено 2 900 километров автомобильных дорог. Для реализации проектов задействовано более 3 тысяч работников, свыше 5 тысяч единиц дорожной техники и 40 асфальтобетонных заводов. С начала года завершены работы и введено в эксплуатацию 2 000 километров дорог.

Среди наиболее значимых объектов следует отметить: завершение реконструкции автомобильной дороги «Калбатау — Майкапшагай» общей протяжённостью 415 километров, где открыто движение транспортных средств на всём протяжении участка. Планируется: ввод в эксплуатацию в ноябре текущего года участка «Актобе — Карабутак — Улгайсын» протяженностью 28 километра, первой категории; завершение работ на участке «Кызылорда — Жезказган» со стороны Кызылординской области — 192 километра, вторая категория; строительство 40 километров дороги в Улытауском регионе в рамках указанного проекта; установка 27 водопропускных труб и выполнение строительно-монтажных работ на двух мостовых переходах; завершение реконструкции участка «Курты — Капшагай» протяженностью 67 километров, первая категория, в Алматинской области.

Как отметил спикер, с начала года капитальным ремонтом охвачено 31 объект общей протяжённостью 460 километров. До конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию 7 объектов общей протяженностью 174 километра. Остальные проекты будут продолжены в следующем строительном сезоне. Средним ремонтом охвачено 209 объектов общей протяжённостью 5 117 километров, из них 177 новых и 32 переходящих. На сегодняшний день завершены работы на 48 объектах протяжённостью 784 километра. Объём текущего ремонта составил 1,143 миллиона квадратных метров дорожного покрытия.