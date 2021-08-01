Две свадьбы прервали проверяющие в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в выходные проверяющие выявили сразу два свадебных торжества на 150 и 50 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным мониторинговой группы Медеуского района, 31 июля в ресторане «Игилик Палас» проводили свадьбу с участием 150 человек. Согласно постановлению главного санврача Алматы проведение каких-либо массовых торжеств строго запрещено. Свадьбу пришлось прервать, а с гостями провести профилактическую беседу. Владельца «Игилик Палас», кстати, участника проекта «Ashyq», ждет штраф.

Еще одну свадьбу на 50 человек прервали по улице Богенбай батыра в кафе «Золотая Овечка». При проведении банкета был нарушен режим работы участником проекта «Ashyq».

Список нарушителей карантина пополнили «Kalyan steak house» по улице Макатаева, ресторан «La bouchon» по Богенбай батыра, где не соблюдался масочный режим, работниками заведения «Loto club» по улице Гоголя, нарушавший режим работы, кофейня «Social coffee» по улице Сатпаева, где также нарушен режим работы и кафе «Шафран» в районе Саяхата.

Такие меры административного характера проверяющие применяют в связи с тем, что в Алматы сбылся худший прогноз эпидемиологической ситуации. К примеру, 31 июля было зафиксировано 1535 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее - 1511.

Сообщается, что риск заражения высок в увеселительных местах, а также в общественном транспорте.

Напомним, недавно главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине. Согласно документу, карантин ужесточат со 2 августа в связи с распространением дельта-штамма коронавирусной инфекции.