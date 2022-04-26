Две столичные улицы частично перекроют для проведения ремонта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ремонт дорог проведут по улицам Обаган и Герцена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Обаган. С 25 апреля по 10 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул.Обаган на участке от ул. Балкантау до ул. Арганаты.

На участке проведут работы по устройству дорожного полотна, ливневой канализации, остановочных пунктов и заездных «карманов» посадочной площадки.

С 25 по 27 апреля будет проводиться ремонт дороги по улице А.Герцена, в связи с этим будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Р. Дуйсенбаева до ул. Окжетпес.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного ведомства.