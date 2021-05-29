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    19:34, 28 Май 2021 | GMT +6

    Две станции метро запустят в Алматы до конца года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел выездное рабочее совещание по вопросам строительства второго пускового комплекса и станций метро «Сарыарка» и «Достык», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Аким мегаполиса проверил, как идет благоустройство станций, укладка путей и проходка тоннелей. Он поручил оперативно решать возникающие вопросы и объединить усилия для того, чтобы завершить масштабную стройку, которая имеет важное значение не только для города, но и страны.

    В ходе выездного совещания подрядчики сообщили, что технический запуск второго пускового комплекса и двух станций планируется обеспечить до конца года.

    Второй пусковой комплекс второй очереди первой линии метрополитена расположен под проспектом Абая, в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи. Комплекс состоит из перегонных тоннелей и двух станций: «Сарыарка» – пилонного типа глубокого заложения, и «Достык» – мелкого заложения. Общая готовность проекта - около 80%.

    На сегодняшний день на станции «Сарыарка» предстоит завершить отделочные работы, благоустройство и прокладку инженерных сетей. Станция относится к виду «глубокого заложения», пилонного типа и состоит из одного вестибюля и двух входных групп. На станции предусмотрено два лифта и восемь эскалаторов.

    На станции «Достык» также предстоит завершить отделку, благоустройство и прокладку инженерных сетей. Станция мелкого заложения колонного типа состоит из двух вестибюлей и шести входных групп.

    По расчетам специалистов, после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса ежедневный пассажиропоток составит около 85 тысяч человек. Таким образом, значительно возрастет объем пассажирских перевозок в метрополитене и многократно разгрузится проспект Абая.


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