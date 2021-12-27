Две станции метро скоро запустят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы совсем скоро состоится технический запуск двух станций метро - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу маслихата города.
«Накануне Нового года в Алматы открыты развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Открыт и долгожданный сквозной проезд по проспекту Абая, от улицы Момышулы до улицы Алатау, и далее до западной границы города. Совсем скоро состоится технический запуск двух станций метро: «Сарыарка» и «Б. Момышулы», - сообщили в пресс-службе маслихата.
Секретарь маслихата города Станислав Канкуров заявил пресс-службе, что также реконструирована пешеходная зона вдоль реки Малая Алматинка и русла реки Тиксай, продолжается строительство рекреационной зоны для горожан вдоль реки Есентай.
Ранее сообщалось, что в Алматы линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда».
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