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Две школы построят в 2024 году в жилом массиве Уркер столицы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 14:48
Две школы построят в 2024 году в жилом массиве Уркер столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива Уркер (Ильинка), передает МИА «Казинформ».

«Первостепенная задача в данном жилом массиве - вопрос с канализациями и сетями электроснабжения. Сейчас работаем над этим», - написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Также жители на встрече поднимали вопросы по строительству дорог, тротуаров, социальных объектов, благоустройству, освещению, остановкам и др.

«Остро стоит вопрос со школами. В ЖМ Уркер ведём строительство двух школ. Одна на 900 мест в одну смену, другая на 2 тысячи ученических мест в одну смену. Сдача данных школ - 2024 год. В текущем году будет достроен и сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. По поступающим вопросам корректируем график работ. Работы проводим поэтапно», - проинформировал аким.


Астана   Акимат   Строительство   школа  
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