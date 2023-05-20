Две школы построят в 2024 году в жилом массиве Уркер столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива Уркер (Ильинка), передает МИА «Казинформ».

«Первостепенная задача в данном жилом массиве - вопрос с канализациями и сетями электроснабжения. Сейчас работаем над этим», - написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Также жители на встрече поднимали вопросы по строительству дорог, тротуаров, социальных объектов, благоустройству, освещению, остановкам и др.

«Остро стоит вопрос со школами. В ЖМ Уркер ведём строительство двух школ. Одна на 900 мест в одну смену, другая на 2 тысячи ученических мест в одну смену. Сдача данных школ - 2024 год. В текущем году будет достроен и сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. По поступающим вопросам корректируем график работ. Работы проводим поэтапно», - проинформировал аким.